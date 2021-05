Olsztyn nocą wygląda urokliwie. Jurajskie miasteczko jest pięknie rozświetlone

Karta Dużej Rodziny ŚLĄSKIE Gdzie obowiązują zniżki na atrakcje dla całych rodzin

Karta Dużej Rodziny w woj. śląskiej. Sprawdziliśmy, gdzie obowiązują zniżki na atrakcje dla całej rodziny. Choć hotele i pensjonaty są zamknięte, to długi weekend nie musi być stracony. Większość rodzin z dziećmi nie zamierza rezygnować z wypoczynku. Co liczniejsze dzięki Karcie Dużej Rodziny mogą nieco zaoszczędzić na środkach transportu, wyjściach do ogrodów zoologicznych czy parków narodowych. Podpowiadamy, gdzie i jak korzystać ze zniżek w lockdownie.