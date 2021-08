OnePlus Nord 2 5G: czy chiński producent wrócił z nowym „zabójcą flagowców”? Test, recenzja

OnePlus Nord 2 niedawno pojawił się w sprzedaży, a przy okazji producent pochwalił się wzrostami na rynku smartfonów. Według analityków Counterpoint Research Market Monitor, stale rosnące portfolio produktów, sprawiło, że OnePlus stał się najszybciej rozwijającą się marką w Europie w drugim kwartale 2021 r., odnotowując ponad 300-procentowy wzrost rok do roku. To efekt wprowadzenia na rynek nie tylko modeli z serii OnePlus 9, ale także tańszych urządzeń z serii Nord. OnePlus trafił do pierwszej „piątki” marek smartfonów na Starym Kontynencie.

Czy Nord 2 wpisze się w ten trend? Warto dodać, że to pierwszy smartfon OnePlusa z najnowszą wersją interfejsu OxygenOS – 11.3, która współdzieli kod z nakładką Oppo na Androida – ColorOS. Obie marki należące do BBK Electronics zacieśniają współpracę, a wspólny kod ma ułatwić dystrybucję kolejnych iteracji OxygenOS i ColorOS oraz nowych funkcji. Nord 2 trafił na rynek w trzech wersjach kolorystycznych. To Gray Sierra (matowe wykończenie), Blue Haze oraz Green Wood (ze sztuczną skórą z tyłu obudowy). Do Europy trafiły dwie pierwsze, a ja miałem okazję testować Norda 2 w kolorze Blue Haze.