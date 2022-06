Opera Śląska będzie gościem prestiżowego Saaremaa Opera Festival w Estonii. Widzowie zobaczą spektakle Michała Znanieckiego

Pięć spektakli, w tym jeden premierowy, gala operowa i spektakl dla młodego widza – tak zaprezentuje się prawie 200-osobowy zespół Opery Śląskiej podczas kolejnej edycji festiwalu muzyki operowej w Estonii, która odbędzie się w dniach 20-24 lipca. Większość przedstawień to realizacje cenionego reżysera teatralnego i operowego Michała Znanieckiego.

- To ogromne wyzwanie, także logistyczne - mówił Łukasz Goik, dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu, podczas konferencji prasowej we wtorek, 14 czerwca. Podkreślał, że chociaż Opera Śląska znana jest ze swoich tradycji podróżniczych i prezentacji w różnych miejscach, to obecne wydarzenie będzie naprawdę wyjątkowe. - Pojedzie 7 tirów, wypełnionych dekoracjami, a kostiumów będzie ponad 500 - mówił dyrektor Goik. Nie ukrywał, że pośród publiczności zapowiedziała się także ta polska.