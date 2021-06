Operacja zaćmy w Ostrawie coraz popularniejsza. Liczba pacjentów wzrosła o 20 procent

W ostatnich tygodniach obserwujemy wzrost ilości pacjentów o ok. 20 proc. Dodatkowo coraz więcej z nich decyduje się na przeprowadzenie operacji usunięcia zaćmy obuocznej w ciągu jednego dnia. Niedawno - po raz pierwszy w mojej praktyce - w czasie jednego dyżuru przeprowadziłam tylko takie zabiegi - mówi lek. okulista-chirurg Justyna Krowicka, ordynator kliniki Gemini w Ostrawie, gdzie leczą się polscy pacjenci. Do Ostrawy jeżdżą pacjenci z woj. śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Okuliści jak mantrę powtarzają, aby zabiegów wymiany zmętniałej soczewki nie odkładać w czasie. Niestety z powodu pandemiii wzrósł czas oczekiwania na operację, a dodatkowo wiele osób, mimo ewidentnych wskazań, nie decydowało się na zabieg. Od 14 czerwca, zmieniły się zasady wjazdu do Czech, które odbywają się już bez ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Wszystko dlatego, że Polska została wpisana na zieloną listę. Coraz lepsza sytuacja epidemiologiczna przekłada się także na wzrost liczby polskich pacjentów, którzy decydują się na usunięcie zaćmy w Czechach. Wśród głównych korzyści oprócz refundacji z NFZ, krótkiego czasu oczekiwania, pacjenci wskazują także możliwość dopłaty do lepszej soczewki. W Polsce nie jest to możliwe. To dobra wiadomość, bo pandemia COVID-19 odsunęła na drugi plan nie tylko badania profilaktyczne, ale także leczenie wielu schorzeń.

- W ostatnich tygodniach obserwujemy wzrost ilości pacjentów o ok. 20 proc. Na szczęście coraz więcej osób nauczyło się żyć z pandemią, a tym samym nie odkładać spraw związanych ze swoim zdrowiem, bo to wiąże się z określonymi konsekwencjami. Dlatego, jeżeli zauważamy, że jakość naszego widzenia ulega pogorszeniu, zdecydowanie nie powinniśmy odkładać badań u okulisty. Niektóre nieleczone choroby – takie jak zwyrodnienie plamki żółtej lub jaskra – mogą nieodwracalnie uszkodzić wzrok. A pogorszenie wzroku spowodowane np. zaćmą, może prowadzić do różnych urazów, a nawet całkowitej ślepoty - zauważa lek. okulista-chirurg Justyna Krowicka, ordynator kliniki Gemini w Ostrawie.

Chociaż operacje usunięcia zaćmy to najczęściej wykonywany zabieg chirurgiczny na świecie, to cały czas duża liczba osób odkłada w czasie jego wykonanie. - Liczba pacjentów, u których zabieg przeprowadzany jest, kiedy choroba jest już zaawansowana, cały czas jest bardzo wysoka. Wśród nich są i tacy, którzy powinni mieć przeprowadzoną operację nawet kilkanaście lat temu. Wśród polskich pacjentów (podobne sytuacje nie zdarzają się w przypadku np. pacjentów z Czech) cały czas pokutuje mit, że zaćma powinna dojrzeć. W swojej praktyce praktycznie każdego dnia spotykam się z osobami, które mają jakąś postać twardej zaćmy - mówi lek. okulista-chirurg Justyna Krowicka i jak podkreśla, usunięcie zaćmy to jakościowa zmiana w życiu pacjenta. Niezależnie od jego wieku.

Zabieg usunięcia zaćmy wykonywany jest ambulatoryjnie, trwa zaledwie kilka minut i bezpośrednio po operacji pacjent wraca do domu. Podczas zabiegu wszczepiana jest sztuczna soczewka wewnątrzgałkowa. Niektóre z nich, tzw. soczewki trójogniskowe potrafią zapewnić pacjentowi widzenie na wszystkie odległości, bez konieczności zakładania okularów. O wyborze odpowiedniej soczewki decyduje lekarz w porozumieniu z pacjentem, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na jego potrzeby. Nie dla każdego pacjenta odpowiedni jest każdy rodzaj soczewki. Im zabieg wykonanym szybciej tym lepiej, bo to, jak mocno zaawansowana jest zaćma, wpływa m.in. na czas powrotu do pełni formy po jej usunięciu.

Rekonwalescencja pooperacyjna jest sprawą indywidualną, uzależniona od stopnia zaawansowania zaćmy, szybkości gojenia pooperacyjnego, charakteru wykonywanej pracy czy aktywności fizycznej. - Najczęściej odradzamy uczęszczanie na basen i saunę do miesiąca, a forsowne fizyczne i obciążenie do około trzech miesięcy. Powrót do prowadzenia autem jest też uzgadniany indywidualnie - mówi Krowicka.

Co ważne, operację usunięcia zaćmy, jeżeli dotyczy obu oczu, można przeprowadzić w ciągu jednego dnia. - Liczba pacjentów, którzy decyduje się na przeprowadzenie operacji usunięcia zaćmy obuocznej w ciągu jednego zabiegu, w ostatnim miesiącu znacznie wzrosła. Niedawno - po raz pierwszy w mojej praktyce - jednego dnia przeprowadziła tylko takie zabiegi - opowiada ordynator kliniki Gemini w Ostrawie. - To, czy możliwe jest jednoczesne przeprowadzenie operacji na obu oczach, przede wszystkim uzależnione jest od stopnia zaawansowania choroby, a także nastawienia pacjenta. Ważne, aby miał on świadomość tego (wyjątkiem są tutaj pacjenci z otępieniem - przyp. red.) w jaki sposób przebiega rekonwalescencja, w tym widzenia po samym zabiegu, które przez kilka dni jest gorsze. Mimo wszystko jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla pacjenta. W takich przypadkach operację zawsze zaczynamy od oka w gorszym stanie i jeżeli przebiega ona zgodnie z planem, a oko niczym nie zaskakuje, to wówczas przechodzimy od razu do operacji drugiego. Jeżeli tak nie jest, to dla dobra pacjenta lub gojenia pooperacyjnego, bezpieczniej jest przesunąć drugi zabieg na innym termin - zastrzega lek. okulista-chirurg Justyna Krowicka.