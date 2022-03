Оперативна інформація про воєнні дії в Україні. Aktualne informacje z frontu

Не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова, окупанти здійснили обстріли ракетами житлових кварталів зазначених міст.

Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Києва.

На Донеччині ворожі війська силами 1, 2 АК та підрозділів 8 армії, за артилерійської підтримки, зосередили зусилля на захопленні українського міста Маріуполь. Успіху не мають. Мету виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнули.

На Таврійському напрямку ворог наявними силами вийшов на рубіж в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує наступ у напрямку Миколаєва.

Відзначено випадки грабежів та мародерства з боку окупантів у населених пунктах Буча, Гостомель, Нова Басань.

За даними ДСНС, щонайменше 10 людей загинуло під час удару по площі Свободи у Харкові

Незважаючи на те, що Російська Федерація є державою-учасницею Женевських конвенцій про захист жертв війни, її збройні сили та підтримувані нею терористичні угруповання продовжують систематично та зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права в Україні, обстрілюючи цивільне населення.

Втративши наступальні можливості противник зосередився на оточенні міста Києва.

Станом на 12.00 01.03.2022 орієнтовні втрати озброєння та військової техніки противника ЗС РФ склали: в особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200, літаків – 29 од., гелікоптерів – 29 од., танків ‒ 198 од., ББМ ‒ 846 од., арт. систем – 77, засобів ППО – 7 од., РСЗВ – 24 од., БПЛА – 3 од., АТТ – 305 од., цистерн з ПММ – 60 кораблів, катерів – 2.

Незважаючи на те, що противник втрачає наступальний потенціал він продовжує наносити вогневе ураження по військових та цивільних обєктах і продовжує вести розвідку літаками КПС ЗС РФ, зокрема і з використанням повітряного простору Республіки Беларусь.

«Слава нації — смерть ворогам!»

***********************************

Nie udało się opanować regionalnych centrów Charkowa i Czernihowa, ale okupanci wystrzelili rakiety na dzielnice mieszkalne tych miast.

Ponadto rosyjscy okupanci nadal otaczają ukraińskie miasta Sumy, Lebedyn i Okhtyrka, wróg przegrupowuje się w celu kontynuowania ofensywy w kierunku Kijowa.

W rejonie Doniecka oddziały nieprzyjaciela z oddziałami 1., 2. AK i 8. Armii, przy wsparciu artyleryjskim, skoncentrowały swoje wysiłki na zdobyciu ukraińskiego miasta Mariupol. Nie odnoszą sukcesu. Cel, jakim było dotarcie do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego, nie został osiągnięty.

W kierunku Tawrija nieprzyjaciel dotarł do granicy z dostępnymi siłami na terenach osad Skadowsk, Goła Prystan, Chersoń i Nowa Kachowka. Po przegrupowaniu ofensywa w kierunku Nikołajewa trwa.

Odnotowano przypadki rabunków i grabieży dokonywanych przez okupantów w osadach Bucha, Gostomel, Nova Basan.

Według SES w strajku na Placu Wolności w Charkowie zginęło co najmniej 10 osób

Pomimo faktu, że Federacja Rosyjska jest stroną konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny, jej siły zbrojne i wspierane przez nią ugrupowania terrorystyczne nadal systematycznie i wyzywająco łamią międzynarodowe prawo humanitarne na Ukrainie poprzez ostrzał ludności cywilnej.

Utraciwszy możliwości ofensywne, nieprzyjaciel skoncentrował się na okrążeniu Kijowa.

Według stanu na godz. 12:00 1 marca 2022 r. szacunkowe straty uzbrojenia i sprzętu wojskowego przeciwnika Sił Zbrojnych FR wyniosły: 5710 personelu, 200 jeńców wojennych, 29 szt. samolotów, 29 szt. śmigłowców, 198 szt. czołgów, 846 szt. BBM.., art. systemy - 77 szt., obrona powietrzna - 7 szt., MLRS - 24 szt., UAV - 3 szt., ATT - 305 szt., zbiorniki paliwa - 60 statków, łodzie – 2.

Pomimo utraty potencjału ofensywnego nieprzyjaciel nadal prowadzi ostrzał celów wojskowych i cywilnych oraz prowadzi samoloty rozpoznawcze KPZR Sił Zbrojnych FR, w tym wykorzystując przestrzeń powietrzną Republiki Białoruś.

"Chwała narodowi - śmierć wrogom!"