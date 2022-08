Opieka nad noworodkiem. Rady Urszuli Piskorskiej, zwyciężczyni ósmej edycji konkursu "Położna na medal" przydadzą się młodym rodzicom

Chwila, w której dziecko przychodzi na świat jest momentem przełomowym dla obojga rodziców. Poza tym, że jego pojawieniu się towarzyszą wielka radość oraz wzruszenie, to przed mamą i tatą staje również niewiadoma co do tego, jak będzie dalej. Rodziców czeka nie lada wyzwanie, a w związku z tym rodzą się też obawy, czy i jak sobie z nim poradzą. Naprzeciw rozterkom już wcześniej wychodzą szkoły rodzenia oraz położne, aby przygotować rodziców do nowej roli – przede wszystkim w pierwszych dniach, tygodniach i miesiącach opieki czy też pielęgnacji noworodka.