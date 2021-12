Opłatek on-line z rodzinami zastępczymi z powiatu bielskiego. Jedna z nich zaopiekowała się dotąd ponad 160 maluszkami

– W ciągu około 20 lat działalności bezpieczny dom znalazło w tej rodzinie ponad 160 maluszków! Nie powinny one przebywać w niej dłużej niż kilka miesięcy. Potem powinny wrócić do rodziny biologicznej lub do rodziny zastępczej. Niestety, rzeczywistość rządzi się swoimi prawami i różnie to wygląda - mówi Katarzyna Olszyna, dyrektor bielskiego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.