Opłaty autostradowe A2 i A4: Nowy system e-TOLL będzie działać 1 czerwca. Ale viaTOLL pozostanie

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1 zarejestrował więcej wykroczeń niż pozostałych 25 systemów w Polsce przez rok

Odcinkowy pomiar prędkości na A1 w ciągu niespełna pięciu miesięcy zarejestrował więcej wykroczeń, niż pozostałe systemy, na polskich drogach przez cały ubiegły rok. Najwięcej wykroczeń notowanych jest na tzw. częstochowskim odcinku A1, między Częstochową i Kamieńskiem - od 22 stycznia do teraz to 93 tysiące wykroczeń. Na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Tuszyna - 71,1 tysięcy.