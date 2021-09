Opłaty za żłobek w Katowicach. Od 1 września rodzice muszą zapłacić prawie trzy razy więcej. Jak jest w innych miastach? Sprawdzamy

Podwyżka opłat za żłobek miejski w Katowicach była zapowiadana już od 2020 roku. Już wtedy wzbudzała wiele kontrowersji. Teraz stała się faktem. Od 1 września opłata za żłobek miejskie wynosi 400 złotych miesięcznie. Do tego trzeba dodać jeszcze opłata wyżywienie czyli 6,65 zł dziennie. Jeszcze przed rozpoczęciem roku, kierownicy niektórych oddziałów żłobka, dzwonili do rodziców i upewniali się, czy dziecko będzie kontynuowało pobyt w żłobku mimo podwyżki opłat. Rodzice byli także informowani o zmianach opłat, a także warunkach jakie trzeba spełnić, by ubiegać się o dopłatę.

- Pod koniec sierpnia dzwoniła do mnie kierowniczka żłobka i pytała czy moje dziecko będzie nadal uczęszczać do żłobka, ponieważ opłaty będą wyższe - mówi pani Beata, której córka uczęszcza do miejskiego żłobka.