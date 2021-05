Opłaty za żłobki i przedszkola w czasie pandemii. Czy rodzice powinni płacić, gdy trwały zajęcia zdalne?

W Przedszkolu "Elfik" w Sosnowcu obniżono czynsz dla rodziców dzieci, które nie mogły w trakcie lockdownu przyjść do przedszkola. Zniżka wynosiła 10 proc. za każdy tydzień niemożliwości organizacja zajęć dla dziecka w placówce. Oczywiście cały czas prowadzone były zajęcia zdalne. 20 proc. zniżki w skali miesiąca mieli natomiast rodzice maluchów z Akademii Malucha z Siemianowic Śląskich i z Gliwic. Na 20 proc. zniżkę opłat w skali miesiąca zdecydowało się także Przedszkole i Żłobek Mali Giganci w Katowicach. Tutaj również były cały czas prowadzone zajęcia online dla maluchów, które nie mogły przyjść do przedszkola w trakcie lockdownu. Jak było w przedszkolu, do którego chodzą Państwa dzieci? Dajcie nam znać w komentarzach.

Jak zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich - z powodu rozwoju epidemii koronawirusa w roku szkolnych 2020/2021 w różnych okresach ograniczono w całości lub w części funkcjonowanie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów) oraz publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty (w tym przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego). Dzieci pozostawały w domu z rodzicami lub opiekunami, korzystając w niektórych przypadkach ze zdalnych metod nauczania.

RPO zapytał UOKiK, ile ma takich sygnałów, oraz jakie zajmuje stanowisko. Oto fragment listu:

"Dzieci pozostawały w domu z rodzicami lub opiekunami, korzystając w niektórych przypadkach ze zdalnych metod nauczania. Pomimo faktu, że żłobki i przedszkola nie realizowały w dużym stopniu usług polegających na opiece, wychowaniu oraz edukacji dzieci, od niektórych klientów wymaga się uiszczenia opłat w normalnej lub nieznacznie obniżonej wysokości. Roszczenia o zapłatę uzasadniane są kosztami prowadzenia działalności,a także brakiem winy osób prowadzących żłobki i przedszkola w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń. Aczkolwiek Rzecznik rozumie względy gospodarcze oraz to, w jakiej sytuacji faktycznej znajdowały się podmioty prowadzące te placówki, zaskakiwane często zmianami rozwiązań prawnych, to z punktu widzenia rodziców lub opiekunów prawnych obowiązek wnoszenia pełnych lub nieznacznie niższych opłat za korzystanie ze żłobka lub przedszkola w sytuacji, gdy nie są realizowane ich kluczowe zadania, budzi jednakże wątpliwości". - czytamy w liście skierowanym przez biuro praw Rzecznika Praw Obywatelskich do dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.