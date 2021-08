Opóźnienia autobusów ZTM sprawdzisz na mapach Google. GZM usprawniło pasażerom planowanie swoich podróży

Mapy Google to, przypomnijmy, najpopularniejsze na rynku narzędzie do planowania podróży. Obliczanie opóźnienia pojazdu względem rozkładu jazdy możliwe jest dzięki zamontowanym w autobusach odbiornikom GPS, które regularnie, co kilkanaście sekund, przekazują pozycję pojazdu do centralnego systemu. Dzięki przetłumaczeniu tych danych do otwartego formatu, możliwym jest opublikowanie ich właśnie w aplikacji Google Maps.