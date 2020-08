Oppo Watch, w dwóch rozmiarach i z systemem Google, wchodzi na polski rynek. Znamy ceny zegarka

Oppo Watch z Wear OS, w dwóch rozmiarach, między innymi z funkcją stałego śledzenia tętna i faz snu, wchodzi na polski rynek. Zegarek jest dostępny od poniedziałku, 31 sierpnia – na początek w przedsprzedaży. Znamy ceny obu wersji.

Oppo Watch trafia do sprzedaży w dwóch rozmiarach. Większy model ma 46 mm i ramkę wykonaną ze stopu aluminium serii 6000 o wykończeniu w kolorze czarnym lub (dostępnym nieco później) złotym. Mniejszy, 41-milimetrowy model wchodzi na rynek w wariancie czarnym lub różowym. Oba zegarki wyposażone są w moduł WiFi, natomiast wersja 46-milimetrowa z eSIM/LTE ma być dostępna w późniejszym terminie. Jasny, zakrzywiony ekran Oppo Watch 46 mm to smartwatch z podwójnie zakrzywionym ekranem. Stosunek wielkości wyświetlacza do całego zegarka wynosi 72,76 proc. Jak podkreśla producent, w produkcji zastosowano 19-stopniowy proces polerowania, co ma zagwarantować odpowiednie połączenie trójwymiarowego szkła z aluminiową kopertą. Ekran AMOLED ma wielkość 1,91 cala i wyświetla pełną paletę barw DCI-P3. Rozdzielczość 402 x 476 oznacza zagęszczenie pikseli na poziomie 326 ppi. Jasność wyświetlacza to 500 nitów, a maksymalna – aż do 1000 nitów. Koperta Oppo Watch 41 mm także wykonana jest ze stopu aluminium serii 6000. Zegarek ma 1,6-calowy wyświetlacz AMOLED (301 ppi).

Wear OS i usługi Google Oppo Watch pracuje pod kontrolą systemu Google – Wear OS, między innymi z dostępem do funkcji płatności Google Pay czy Google Maps. Co istotne, za pośrednictwem zegarka można przeprowadzić rozmowę telefoniczną, o ile zegarek znajduje się w zasięgu sparowanego z nim telefonu. Oppo Watch został wyposażony w opcję wskazówek głosowych i pięć trybów treningowych (bieg rekreacyjny, bieg na spalanie tłuszczu, spacer, jazda rowerem i pływanie), a także 5-minutowych filmików treningowych. Ma pięć czujników ruchu oraz moduł GPS. System stałego monitorowania pulsu na bieżąco śledzi stan zdrowia użytkownika podczas ćwiczeń i odpoczynku. Jest też funkcja zaawansowanego śledzenia faz snu, a aplikacja Google Fit pozwala śledzić przebieg różnych form aktywności fizycznej.

Co z pracą akumulatora? Według producenta ogniwo w Oppo Watch 46 mm działa na jednym ładowaniu do 36 godzin, a w trybie oszczędzania energii – do 21 dni. Dwuprocesorowy system (Dual-Chip Endurance System) umożliwia wybór między inteligentnym trybem obsługiwanym przez procesor Qualcomm Snapdragon Wear 3100, a trybem oszczędzania energii obsługiwanym przez procesor Ambiq Micro Apollo3 Wireless, a co za tym – odpowiednie parametry wydajności i niskiego zużycia energii. Funkcja szybkiego ładowania VOOC ma zapewniać 16 godzin pracy już po 15 minutach korzystania z ładowarki.

Dostępność i ceny Oppo Watch będzie dostępny w ofercie sieci komórkowych (T-Mobile i Orange, oba rozmiary) i w znanych sieciach. Ile kosztują zegarki? Cena Oppo Watch 46 mm to 1299 zł, a cena Oppo Watch 41 mm to 999 zł. W dniach 31.08 – 06.09 urządzenia – we wszystkich kanałach sprzedaży, będą dostępne w promocyjnych cenach: 1149 za wersję 46 mm i 899 za wersję 41 mm. (źródło: Oppo)

Podatek cukrowy od stycznia 2021