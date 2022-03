Opuszczony dom organisty w woj. śląskim. Co za widoki! W środku organy, pianino, magiel, mnóstwo książek i polska flaga

- To chyba najciekawsza i najnowsza nasza wyprawa. Dostaliśmy informację od znajomego, że niedaleko niego mieści się opuszczony dom, choć wygląda nawet na mały dworek. Żeby dotrzeć na miejsce, musieliśmy przedrzeć się przez las, nie ma do tego domu drogi. Budynek wyglądał bardzo okazale a do tego dochodziły jeszcze zabudowania. Okazało się że naprawdę jest opuszczony i drzwi wejściowe otwarte na oścież – mówi Patryk z zagłębiowskiej ekipy Last Urbex.