Opuszczony kościół w Zagłębiu Dąbrowskim. Budynek został zdesakralizowany. Oni weszli do środka. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia z wnętrza! zal / P. Mocny

Obok tego kościołka przechodzi dość popularna droga. Jednak kierowcy mogą go nie zauważyć! Z każdej strony przysłaniają go wysokie drzewa. Jak to się stało, że tak urokliwy budynek, mający ponad 150 lat stoi pusty? Panowie z ekipy Urbex Chorzów weszli do środka! Zobacz te zdjęcia.