Organizator manifestacji "Katowice Miastem Nacjonalizmu" złożył skargę na Urząd Miasta w Katowicach do Rzecznika Praw Obywatelskich

- W naszej ocenie ta nieprawdziwa, bo uogólniająca i generalizująca teza jest krzywdząca dla naszego miasta. Nie ma naszej zgody na takie zawłaszczanie nazwy miasta, na tak instrumentalne i niesprawiedliwe dla katowiczanek i katowiczan określanie naszych poglądów - oświadczył Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic - Oświadczam, że złożymy do sądu pozew przeciwko organizatorom zgromadzenia o naruszenie dóbr i dobrego imienia naszego Miasta poprzez posługiwanie się przytoczonym hasłem – dodał.

Organizator demonstracji nacjonalistów zgłosił się do Rzecznika Praw Obywatelskich

To właśnie ta część oświadczenia sprawiła, że organizator lipcowej manifestacji postanowił zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten wysłał do Urzędu Miasta w Katowicach pismo. W nim oznajmił, że bada sprawę i nie zajmuje w niej jeszcze żadnego stanowiska.