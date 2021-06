Orlen Memoriał Kusocińskiego PROGRAM: Na Stadionie Śląskim możesz za darmo zobaczyć gwiazdy i się zaszczepić ZDJĘCIA

– Zapraszamy kibiców na trybuny i zapewniamy, że jest bezpiecznie. Stadion jest odpowiednio przygotowany, by kibice mogli czuć się komfortowo. Mamy dwa ostatnie starty, by zdobyć minimum olimpijskie, właśnie tutaj na Memoriale Kusocińskiego oraz na mistrzostwach Polski. Oczywiście, większość zawodników uzyskała już taką kwalifikację, ale są też tacy, którzy jeszcze walczą – powiedział Sebastian Chmara, wiceprezes PZLA i dyrektor mityngu.

W niedzielę na Stadionie Śląskim będzie można nie tylko obejrzeć lekkoatletyczne gwiazdy, ale także przyjąć szczepionkę na COVID-19. Punkt szczepień znajdować się będzie przed bramą nr 4 w ogólnodostępnym miejscu i będzie czynny od godz. 10 do 17. Dla dorosłych przewidziano jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson, a dzieci od 12 roku życia będą mogły przyjąć pierwszą dawkę preparatu Pfizer.

Nie tylko na rzutni będzie ciekawie. Bardzo mocno obsadzone są też konkurencje biegowe. Niesamowicie mocny będzie bieg na 800 metrów, w którym pobiegną Marcin Lewandowski, Adam Kszczot, młody i szybko rozwijający się Krzysztof Różnicki, gwiazda sezonu halowego Patryk Dobek, mocny Michał Rozmys, a do tego m.in. świetny Anglik Elliot Giles.

– Bardzo lubię startować na Stadionie Śląskim, super mi się tu biega, bo bieżnia jest bardzo szybka. Teraz, gdy na trybunach będą mogli zasiąść kibice, motywacja jest jeszcze większa. Tym startem zakończę mityngi w Polsce. Sama jestem ciekawa swojego startu, bo forma jest – mówi Lesiewicz.

– W niedzielę mamy szansę na pobicie rekordu świata u kobiet na 1500 metrów, bo przymierza się do tego Etiopka Gudaf Tsegay. Do tego ciekawie będzie w wielu innych konkurencjach, choćby w skoku o tyczce, gdzie Piotr Lisek, Paweł Wojciechowski i Robert Sobera walczyć będą m.in. z fantastycznym Francuzem Renaud Lavilennie, czy w biegu pań na 100 metrów. Liczę na to, że Ewa Swoboda odegra tutaj główną role i nie pozwoli, żeby inna zawodniczka pokonała linię mety przed nią – stwierdził Chmara.