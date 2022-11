Orlen Południe postawi w Rybniku farmę fotowoltaiczną. Zamontują tam 5400 paneli i będą sprzedawali "zieloną energię"

Szykuje się wielka inwestycja spółki Orlen Południe w Rybniku. Państwowy gigant wybuduje w mieście elektrownię fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej do 2,5 MW. Na inwestycję wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spółka otrzymała ponad 4 miliony zł z I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Składową projektu będzie przyłącze do istniejących sieci należącej do Tauron Dystrybucja S.A. Rybnicka instalacja ma mieć typowo komercyjną funkcję - sprzedawać "zieloną energię elektryczną" do sieci zewnętrznej. Na kompleks złoży się m.in. ok. 5400 paneli słonecznych, 17 sztuk inwerterów sieciowych, kontenerowa stacja transformatorowa o mocy 2500 kVA, oraz rozdzielnice.

Przewidywane efekty ekologiczne uzyskane dzięki funkcjonowaniu farmy to uruchomienie produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (w wys. 2 158 MWhe/rok) oraz spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (o 1 636 ton równoważnika CO2 rocznie).