Oscary 2022. Opublikowano listę nominowanych. Na triumf mają szanse Polacy OPRAC.: Szymon Bijak

Oscary 2022. Opublikowano listę nominowanych. Kto w tym roku sięgnie po statuetki? ERIC BARADAT/AFP/East News

Właśnie opublikowano listę nominowanych do 94. nagród Akademii Filmowej. Tegoroczne nominacje do Oscara zaskakują oryginalnością wyborów. Co jednak istotne, szansę na Oscara mają także Polacy! Nominację otrzymał m.in. polski film krótkometrażowy „Sukienka” w reżyserii Tadeusza Łysiaka, a także Janusz Kamiński za zdjęcia do „West Side Story”.