Oscary 2022. W nocy z 27 na 28 marca rozdanie najbardziej prestiżowych w filmowym świecie statuetek. Wśród nominowanych są także Polacy

Oscarowa noc

Ceremonia rozdania Oscarów, czyli najważniejszych w świecie filmowym nagród rozpocznie się ok. 2.30 czasu polskiego.

W kategorii najlepszy film będą walczyć m.in.: „Diuna”, „King Richard: Zwycięska rodzina”, „West Side Story”, „Licorice Pizza”, „Belfast”, „Nie patrz w górę”, „Coda” czy „Psie pazury”. Według analityków londyńskiej firmy Unibet ostatni z nich ma największe szanse na zdobycie Oscara.

Faworytką zestawienia jest Nicole Kidman za rolę w filmie „Being the Ricardos”. Natomiast faworytem do Oscara dla najlepszego aktora jest Will Smith za rolę w filmie „King Richard: Zwycięska rodzina”.

Wśród nominowanych do Oscara znalazł się również film z naszego kraju. Nagradzana i wyróżniana na festiwalach „Sukienka” będzie rywalizować o statuetkę w kategorii krótkometrażowy film fabularny. Jego reżyserem jest Tadeusz Łysiak z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Analitycy oceniają, że „Sukienka” ma 15 proc. szans na otrzymanie Oscara w swojej kategorii. Większe szanse na zdobycie statuetki analitycy dają Januszowi Kamińskiemu, który zresztą ma już na swoim koncie Oscary za „Listę Schindlera” w 1994 roku i „Szeregowca Ryana” w 1999 roku. Tym razem nominację otrzymał za zdjęcia do filmu „West Side Story”.