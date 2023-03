Oscary 2023. Gwiazdy zachwycały i budziły spore emocje na ściankach. Zobacz zdjęcia tych kreacji

Oscary 2023. Zobacz kreacje gwiazd

Cały świat filmu wstrzymał oddech przynajmniej kilka razy podczas tegorocznej gali rozdania Nagród Akademii. Oscary 2023 zdominowało „Wszystko wszędzie naraz", zdobywając siedem statuetek, w tym jedną za najlepszy film roku. Tak jak przewidywano, zdeklasował on większość nominowanych tytułów, a jego wygrana z miejsca stała się sensacją i najbardziej prominentnym triumfem wydarzenia.

W nocy z 12 na 13 marca czasu polskiego odbyła się 95. gala wręczenia Oscarów najważniejszych nagród w światowej branży filmowej. Gwiazdy tłumnie przybyły do Dolby Theatre w Hollywood, do którego -…

Gala rozdania Oscarów to jednak nie tylko filmy. To także przyciągające wzrok (i obiektywy fotoreporterów) kreacje gwiazd, które pozowały na ściankach. Efektowne suknie, perfekcyjnie skrojone sukienki, elegancja i szyk - równie istotne wydarzenie zobowiązuje do godnej i stylowej prezentacji.