Osiedle Nowa Środula rośnie w górę. Deweloper przekaże każde 1000 zł z wykupionych mieszkań dla szkoły z armatą. Dzieci otrzymały cukierki

- Wymyśliliśmy, że zasponsorujemy pobliskiej szkole tor przeszkód. Z uwagi na to, że w tej szkole są duże potrzeby, a współpraca z dyrekcją dobrze nam się układa, postanowiliśmy dodatkowo wspomóc najmłodszych mieszkańców w ramach budowy osiedla. Pozostało nam około 300 mieszkań do sprzedania. Z każdego sprzedanego mieszkania przeznaczymy 1000 zł na szkołę. Pieniądze placówka będzie mogła wykorzystać zarówno na zakup różnych sprzętów, jak i zagospodarowanie terenu zielonego - powiedziała Monika Zagórska-Nalepa, dyrektor ds. sprzedaży w Perfectum Development.

Tor przeszkód został już zamówiony. Jego realizacja jeszcze trochę potrwa. Do szkoły trafi przed 1 września, by dzieci mogły skorzystać z niego już na rozpoczęcie nowego roku szkolnego . W podzięce dzieci podpisały się i pomalowały wielki baner z logiem dewelopera. Ten zawisł na siatce odgradzającej teren budowy. Z okazji Dnia Dziecka Perfectum Development zaprosił uczniów szkoły z armatą i obdarował je cukierkami. Dzieci mogły także z daleka zobaczyć jak postępują prace na budowie osiedla. Pandemia uniemożliwiła zorganizowanie zabawy z dmuchanymi zjeżdżalniami.

Tuż przed wjazdem na rondo, od strony wiaduktu w al. Blachnickiego droga zostanie zwężona do jednego pasa, podobnie będzie na odcinku jezdni przy szkole. Bezpieczniej będą się czuli nie tylko przechodnie, ale także kierowcy, m.in. wyjeżdżając z Jędryczki w kierunku Zagórza i ulicy Norwida. W godzinach szczytu ciężko jest się stąd wydostać. Rondo będzie podobne do tego znajdującego się u zbiegu ulicy Prusa i Frankiewicza, gdzie środek jest wyłożony brukiem. Skrzyżowanie ma być gotowe przed nowym rokiem szkolnym.

Nowa Środula pnie się w górę.

W ramach inwestycji Nowa Środula powstają 384 mieszkania. Budowa będzie przeprowadzona w dwóch lub trzech etapach. W pierwszym etapie ma powstać łącznie 120 mieszkań. Widać już jak coraz wyżej wznoszą się dwa budynki, w których będzie odpowiednio 54 i 66 mieszkań.

- Cały czas pniemy się do góry. To już piąty miesiąc naszej budowy. Obecnie wyprzedzamy nasz założony grafik o dwa miesiące. Murujemy ściany. Do 10 lipca planujemy zakończyć stan surowy z dachem. Równocześnie prowadzimy inne prace instalacyjne. Na parterze montujemy okna, na pierwszym piętrze prowadzone są prace z hydrauliki, na drugim elektryka, a już zaraz zaczynamy tynkowanie. Prace cały czas się zazębiają, by jak najszybciej oddać mieszkania naszym klientom - opowiada Jakub Duraj, prezes zarządu Perfectum Development.