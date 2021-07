Osiedle pracowni Kuryłowicz & Associates w Szopienicach. Architekci superstar w Katowicach. Budżetowe bloki z programu Mieszkanie Plus

To brzmi jak bajka: słynni architekci zaprojektowali w Katowicach tanie mieszkania. Oraz plac miejski, nową drogę, ścieżkę rowerową, wiaty, ogrody społeczne, place zabaw. Nie trzeba będzie wycinać żadnych drzew, choć powstanie 26 bloków. Kolory domów będą stonowane i dopasowane do okolicy. I to wszystko powstanie w Szopienicach! Oto projekt Mieszkania Plus pracowni Kuryłowicz & Associates. W lipcu 2021 dostali pozwolenie na budowę.

Proszę Państwa, oto Szopienice. Niebawem przy starej wieży ciśnień, którą dobrze widać z alei Roździeńskiego, stanie osiedle, zaprojektowane przez jedną z najsłynniejszych polskich pracowni: Kuryłowicz & Associates. Na dodatek nie będą to mieszkania w niebotycznych cenach, a budżetowe, bo w ramach programu Mieszkanie Plus. To nie żart! Oto wizualizacje, a niżej - szczegóły projektu.

W lipcu 2021 architekci ze słynnej pracowni w Warszawie ogłosili na Facebooku: Mieszkanie + z pozwoleniem na budowę!

Chodzi o bloki w Katowicach przy ulicy Korczaka. Niedaleko secesyjnej wieży ciśnień, powstanie aż 26 budynków o wysokości od 4 do 5 kondygnacji rozplanowanych w 9 półotwartych kwartałach. Każdy z 26 budynków jest indywidualnie zaprojektowany, a ich układ nie jest powtarzalny. Łącznie zaplanowano w nich 522 mieszkania oraz ok. 542 mkw powierzchni usługowo-handlowej.

Pomiędzy budynkami będą zielone przestrzenie rekreacyjne, zaplanowano też usługi przy placu oraz dwa place zabaw.

Dziś teren, gdzie ma stanąć osiedle, to chaszcze. Do centrum Szopienic jest stąd ok. 1,5 km.

- Ze względu na położenie terenu w pewnym oddaleniu od wykształconej struktury miejskiej Szopienic w projektowaniu osiedla szczególną uwagę zwróciliśmy na stworzenie czytelnego układu miejskiego zorganizowanego wzdłuż ulic i placu - piszą architekci. I dalej opisują założenia nowego osiedla: - Oś założenia stanowi nowo projektowana droga publiczna prostopadła do ulicy Korczaka, przy której zaprojektowano centralny plac publiczny o wymiarach ok. 25 na 95 metrów. W budynkach przy placu będą ogólnodostępne usługi. Każdy kwartał to zespół 2 lub 4 budynków oraz wspólne półotwarte podwórko ze strefą rekreacyjną.. Zabudowa opiera się na jednorodnym modelu niewielkiego cztero- lub pięciokondygnacyjnego budynku punktowego wyposażonego w jedną klatkę schodową i windę.