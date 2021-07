Osiedle pracowni Kuryłowicz i Associated w Szopienicach. Architekci superstar w Katowicach. Budżetowe bloki z programu Mieszkanie Plus Dorota Niećko

To brzmi jak bajka: słynni architekci zaprojektowali w Katowicach tanie mieszkania. Oraz plac miejski, nową drogę, ścieżkę rowerową, wiaty, ogrody społeczne, place zabaw. Nie trzeba będzie wycinać żadnych drzew, choć powstanie 26 bloków. Kolory domów będą stonowane i dopasowane do okolicy. I to wszystko powstanie w Szopienicach! Oto projekt Mieszkania Plus pracowni Kuryłowicz & Associated. W lipcu 2021 dostali pozwolenie na budowę.