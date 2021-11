Osiedle Sfera w Jaworznie gotowe. Mieszkańcy odebrali klucze do ostatnich mieszkań na osiedlu. Zobaczcie zdjęcia

Prace na Osiedlu Sfera w Jaworznie zakończone. Powstało łącznie 375 mieszkań

- Bardzo cieszy mnie fakt, że rynek nieruchomości w naszym mieście stale się rozwija, a oferta mieszkaniowa Jaworzna jest korzystna, atrakcyjna i zachęca do osiedlania się u nas - mówi Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta Jaworzna. - Inwestycje realizowane przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wpisują się w prorodzinną politykę rozwoju miasta. Osiedle Sfera to kolejna miejska inwestycja, która oferuje mieszkańcom doskonałe warunki do zamieszkania, z dobrą komunikacją i zapleczem rekreacyjnym - dodaje.

Ostatni etap, czyli Sfera IV składał się z 63 mieszkań na wynajem: 20 mieszkań kat. M-2 (pow. użytkowa mieszkań od 34,93 do 39,23 m2), 18 mieszkań kat. M-3 (pow. użytkowa mieszkań od 46,52 do 50,11 m2) oraz 25 mieszkań kat. M-4 (pow. użytkowa mieszkań od 60,37 do 66,42 m2). O mieszkania mogły ubiegać się osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w Jaworznie oraz osoby posiadające mieszkanie komunalne bądź socjalne należące do zasobu mieszkaniowego gminy pod warunkiem wypowiedzenia przez wnioskodawcę umowy najmu takiego mieszania przed podpisaniem umowy najmu z Jaworznickim TBS Sp. z o.o. Ważne było także kryterium dochodowe.