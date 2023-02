Osoby o tym imieniu mają wspaniały charakter - jak kochają to prawdziwie, wykazują się wiernością i są najlepszymi przyjaciółmi

Zastanawialiście się kiedyś kogo warto trzymać blisko siebie? Jak się okazuje w tym może pomóc nawet zwykły imiennik, który opisuje często cechy charakteru osób o danym imieniu. Współcześnie sięgają po niego najczęściej rodzice poszukujący imienia dla dziecka, jednak warto czasem rzucić do niego okiem by dowiedzieć się kilku ciekawostek. M.in. tego jakie osoby mają wyjątkowy charakter i cechują się wiernością, kochają prawdziwie i są dobrymi przyjaciółmi. Sprawdź czy Twoje imię jest na liście!

Imię ma znaczenie w życiu człowieka?

Odpowiedź brzmi: oczywiście, że tak. Każdemu z nas jedne imiona kojarzą się dobrze, inne źle, a jeszcze inne całkowicie obojętnie. Wiele osób dopatruje się w imionach odzwierciedlenia cech osobowości, a imienniki powstające od pokoleń nie wyprowadzają z błędu. Kiedyś imiona nadawano nie tylko w celu identyfikacji danej osoby. Nadawanie imienia miało funkcje magiczne, stanowiło wróżbę na późniejsze życie. Podobno to, jakie imię nosimy, wpływa na to, kim jesteśmy i jakie mamy usposobieni, a potwierdziły to nawet badania psychologiczne.