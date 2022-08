Ośrodek kolonijny jak z horroru w Kulach pod Kłobuckiem. Jest tu przerażająco o każdej porze roku

Ośrodek kolonijny jak z horroru pod Kłobuckiem

Około 40 km od Częstochowy, w Kulach w pow. kłobuckim, znajduje się opuszczony ośrodek kolonijny, dla dzieci z czasów PRL-u. Sceneria ośrodka jest dość przygnębiająca, o czym przekonali się zwiedzający to miejsce eksploratorów.

Ośrodek z czasów PRL-u

- Na terenie ośrodka znajduje się kilka budynków m.in. domki wypoczynkowe nazwane tytułami takich bajek jak: Jaś i Małgosia czy Czerwony Kapturek, które zapewne każdy kojarzy z czasów swojej młodości. Zlokalizowane są tutaj blaszane garaże, w których trzymano sprzęt do napraw bieżących, altanka czy oddalona piwnica. Ośrodek ten odwiedzały dzieci pracowników państwowych zakładów pracy, którzy byli zwolnieni z opłaty za te kolonie. Aktualnie obiekt ten jest przeznaczony do rozbiórki i niestety z roku na rok jest w coraz to gorszym stanie. Pomieszczenia wypoczynkowe, które nagrywaliśmy nocą zrobiły na nas niesamowite wrażenie - piszą eksploratorzy z "Naurbexie".