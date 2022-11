Ośrodek w Rybniku-Kamieniu to kultowe miejsce dla pokolenia dzisiejszych 40-latków. Kiedyś formy szukali tu piłkarze Górskiego Barbara Kubica-Kasperzec

Dokładnie 21 lipca, 1967 roku w Rybniku-Kamieniu oddano do użytku jedno z największych kąpielisk na Śląsku. To był prawdziwy raj dla mieszkańców całego ROW-u. Każdego dnia, na terenie obiektu gromadziły się tłumy. Nie ma się co dziwić, bo ośrodek położony w samym środku lasu, był w zasadzie samowystarczalny. Namiot można było rozbić na nowoczesnym polu namiotowym, do wynajęcie były pokoje w niewielkim pensjonacie "Turysta". Były restauracje, bary, sklepiki. Od kilku lat ośrodek jest w miarę skutecznie reanimowany i wciąż - dzięki pieniądzom z budżetu obywatelskiego - będzie.