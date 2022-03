Ośrodki narciarskie w Beskidach zapowiadają jazdę do końca marca. Warunki na stokach narciarskich wciąż są bardzo dobre

Bardzo dobre warunki narciarskie w Beskidach

W Szczyrk Mountain Resort, największym ośrodku narciarskim w Beskidach, narciarze mają do dyspozycji 18 km tras. Panują tam cudowne warunki do szusowania, czynne są wszystkie koleje. - Możemy śmiało powiedzieć, że pierwsza połowa marca w naszym ośrodku to zdecydowanie najlepsze warunki w całym sezonie - informują w SMR.