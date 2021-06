Ostatni dzwonek w szkołach Tychów. Wakacje rozpoczęły się dla 13 855 uczniów szkół publicznych. Zobaczcie zdjęcia

W Tychach wakacje rozpoczyna ponad 9500 uczniów 24 tyskich publicznych szkół podstawowych oraz ponad 4350 uczniów liceów, techników i szkół branżowych. Wśród nich jest prawie 1900 absolwentów kończących szkołę.

To był trudny rok dla dyrektorów, nauczycieli i samych uczniów. Trzeba było przystosować się do nowej rzeczywistości pandemicznej. Cieszę się, że to trudne doświadczenie skłoniło do innej aktywności oraz podnoszenia poziomu kompetencji informatycznych i uczniów, i nauczycieli. Życzę wszystkim uczniom i pracownikom oświaty udanych i bezpiecznych wakacji. Wracajcie z nową energią do szkół we wrześniu