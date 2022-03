Ostatni spektakl Tadeusza Bradeckiego zrealizowany w Katowicach. Artysta wyniósł Teatr Śląski do rangi instytucji rozpoznawanej w Europie

„Sztuka” to komedia autorstwa Yasminy Reza, jednej z najpoczytniejszych francuskich dramatopisarek. Spektakl w reżyserii Tadeusza Bradeckiego, którego premiera odbyła się 15 września 2017 roku, wciąż można zobaczyć na Scenie w Malarni Teatru Śląskiego.

Bohaterami komediowego tekstu są trzej wieloletni przyjaciele: Yvan (Andrzej Dopierała), Serge (Jerzy Głybin) i Marc (Andrzej Warcaba). Serge kupuje biały obraz na białym tle za 200 tysięcy euro. Budzi to oburzenie jego kolegów. To moment, w którym między nimi dochodzi do różnych napięć. Padają wzajemne pretensje i oskarżenia prowadzące niemal do rozpadu długiej zażyłości.

Jeden z bohaterów hołduje młodości i nowoczesności. Funkcjonuje w nieustannej pogoni za współczesnością i jest zagorzałym przeciwnikiem instytucji małżeństwa. Drugi to choleryk, który kpi z przyjaciela, mówiąc mu, że dał się oszukać i omamić. Trzeci pełni rolę arbitra, migrując między dwoma stanowiskami. Mimo wieloletniej psychoanalizy, wciąż jest przytłoczony przez relację z matką i zbliżający się ślub z narzeczoną.