Ostatni trening kadry na Stadionie Śląskim. Reprezentacja Polski jest gotowa na Szwecję ZDJĘCIA

Ostatni trening kadry na Stadionie Śląskim. Reprezentacja Polski jest gotowa na Szwecję

Wśród ćwiczących kadrowiczów byli narzekający ostatnio na urazy Robert Lewandowski i Kamil Glik.

- Z moim zdrowiem jest już wszystko ok i trenowałem razem z drużyną. Dolegał mi mięsień dwugłowy, ale będę do dyspozycji trenera - stwierdził pochodzący z Jastrzębia-Zdroju Kamil Glik.

Z drużyną na Stadionie Śląskim trenował w poniedziałkowe popołudnie również Krzysztof Piątek, choć po meczu ze Szkocją jego udział w spotkaniu decydującym o tym czy zagramy na mundialu w Katarze wydawał się wykluczony.

- Krzysiek wyszedł na trening w specjalnym opatrunku zabezpieczającym przed infekcją rany. Zobaczymy jak się będzie czuł po tych zajęciach. Mamy czas do północy, by zgłosić go do meczowej kadry na spotkanie ze Szwecją - dodał selekcjoner Biało-Czerwonych.