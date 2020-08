Ostatni weekend Summer Areny w Gliwicach. Sprawdź program rozrywkowy i sportowy na weekend 28-30 sierpnia 2020

Wrzesień tuż za rogiem, ale zanim pochłonie nas wir pracy i obowiązków, przed nami jeszcze jeden sierpniowy weekend w Summer Arenie.

Letni projekt Areny Gliwice dobiega końca. Przez dziewięć ostatnich tygodni plac przed obiektem funkcjonował jako strefa wakacyjnej rozrywki, gdzie od rana do wieczora można było poczuć się jak na wczasach i odreagować na słońcu. Nie inaczej będzie tym razem.

Kulturalne, taneczne i sportowe atrakcje w ostatni weekend Summer Areny

Podobnie jak w poprzednich tygodniach, weekend rozpocznie się od piątkowego (28.08) wieczoru karaoke. W tym dniu do godziny 19:00 dzieci będą również mogły wyszaleć się nad dmuchańcach.

W sobotę wieczorem gratka dla miłośników latynoskich klimatów. Do Gliwic zawita Juan Carlos Hechavarria – były wokalista słynnej orkiestry Klimax znany ze współpracy z najlepszymi kubańskimi artystami. W Polsce jako DJ Juanky działa nie tylko jako wokalista, ale również animator kultury kubańskiej i właśnie w takiej roli da się poznać podczas sobotniej fiesty. Pomijając wyjazd na Kubę, to najlepszy sposób, by poczuć atmosferę tamtych stron.