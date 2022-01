Ostatnia działka w zabrzańskiej części KSSE znalazła nabywcę. Co tam będzie?

Ostatnia działka w zabrzańskiej części KSSE znalazła nabywcę

Firma Droma to producent bram, rolet oraz rozwiązań w zakresie ochrony przeciwsłonecznej. Zakupiła już czwartą działkę w zabrzańskiej strefie. Na pierwszej działa już zakład produkcyjny, natomiast na kolejnych nieruchomościach trwają prace przygotowawcze do budowy dwóch hal produkcyjnych.

Dotychczas nieruchomości w zabrzańskiej części KSSE zakupiły 33 podmioty. Dziewiętnaście firm uruchomiło już działalność gospodarczą w Zabrzu. Zainwestowano dotąd ok. miliarda zł, tworząc ok. 1,5 tys. nowych miejsc pracy. Jednak, jak prognozują - w najbliższych latach w strefie zatrudnionych będzie ok. 4,5 tys. osób.