Ostatnia niedziela handlowa. Lidl i Biedronka będą zamknięte od lutego? Zaostrzona ustawa zabrania handlować w niedzielę

Zakaz handlu w niedzielę

Do tej pory około 20 sieci handlowych otwierało swoje sklepy w niedziele niehandlowe. Było to możliwe dzięki możliwości działania tych sklepów w formie placówek pocztowych. W ubiegłym roku prezydent Andrzej Duda podpisał jednak zaostrzoną ustawę w tej sprawie, która wejdzie w życie od lutego br. Zamknie możliwość otwarcia sklepów dla wielu placówek.

Zmiany od 1 lutego 2022 roku

Czym jest przeważająca działalność?

Doprecyzowano (w art. 6 ust. 2 ustawy), że przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 5–7, 28 i 29, oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany (w formie kodu PKD) we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (czyli do rejestru REGON), jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293). W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 30, przepis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.