Ostatnia zabawa z serii Kierunek Rynek w Jaworznie za nami. Tak pożegnaliśmy wakacje w mieście. Czekały atrakcje teatralne

Miejskie Centrum Kultury i Sportu podczas tegorocznego lata przygotowało specjalne atrakcje dla mieszkańców Jaworzna. Była to miła odskocznia i możliwość rozrywki w czasie pandemii. Akcja Kierunek Rynek cieszyła się ogromną popularnością. W ubiegłą niedzielę, 30 sierpnia, w Jaworznie odbyła się ostatnia impreza z tego cyklu. Tym razem jaworznicki rynek zamienił się w teatr uliczny.

Na mieszkańców w niedzielę czekali aktorzy, którzy zachęcali do wspólnej zabawy. Na rynku stanęło miejsce z teatrem lalek. Każdy mógł spróbować zabawy z kukiełkami. Po rynku poruszali się również szczudlarze w przebraniach. Największą frajdę z wydarzenia miały dzieci, które podążały za aktorami i dobrze się bawiły. Ostatnie spotkanie w ramach akcji Kierunek Rynek nie zgromadziło na głównym placu w mieście tłumów. Winna temu mogła być pogoda, która po południu zaczęła się psuć, a zapowiadano także gwałtowne burze.

Ostatnia z wakacyjnych imprez za nami. To był idealny akcent na zakończenie tegorocznych wakacji, które były inne, niż do tej pory. Pracownicy MCKiS w Jaworznie już przygotowują kolejne akcje i wydarzenia dla mieszkańców. Do końca roku na pewno nie będzie nudno.