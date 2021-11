Ostatnie godziny na złożenie wniosku w programie „Dobry start”. To 300 zł na dziecko uczące się. Nie zwlekaj!

– Jak mogliśmy obserwować najwięcej wniosków złożono w miesiącach wakacyjnych i początkiem września. To ten czas, kiedy rodzice wspólnie z dziećmi kompletują niezbędne rzeczy do szkoły, ale zdarzają się też osoby, które w późniejszym czasie starały się o to świadczenie. W ciągu ostatnich dwóch tygodni listopada do ZUS wpłynęło 2,5 tys. wniosków o 300 plus z naszego województwa. Dlatego przypominam, że jeśli ktoś jeszcze nie złożył takiego wniosku, pozostało mu tylko kilkadziesiąt godzin, by to zrobić– przypomina Kopczyńska.