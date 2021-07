Ostatnie pożegnanie Jerzego Frelicha, byłego wiceprezydenta Rybnika. "Nauczył mnie, że nie wolno rezygnować z własnych celów"

W kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w rybnickiej dzielnicy Chwałowice odbył się w środę rano pogrzeb Jerzego Frelicha, nauczyciela, samorządowca, współtwórcy Solidarności, internowanego w latach 80-tych. Żegnali go członkowie rodziny, przyjaciele, byli uczniowie i samorządowcy.

- Jerzy łączył wiarę i służbę ojczyźnie, dla której trzeba było cierpieć w stanie wojennym i służył ojczyźnie w mieście jako wiceprezydent. Pamiętam go jako kogoś, kto prowadził wtedy lud Rybnika ku prawdzie - mówił ks. Teodor Suchoń, były proboszcz chwałowickiej parafii. - Zasady, które się wyznaje, trzeba czasem opłacić wielkim cierpieniem, udręką, ale to jeszcze bardziej powodowało, że ci którzy szli za nim, za Jurkiem, byli pewni, że to właściwa droga. Bo nie jest ważne, że ktoś upada, bo może zawsze powstać, ale ważne jest, w którym kierunki człowiek idzie. Idąc we właściwym kierunku, dojdzie do celu, mimo swoich upadków - podkreślał.