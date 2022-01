Oświadczenie siostry bliźniaczki zmarłej Agnieszki z Częstochowy. "Mój szwagier błagał, żeby ratowali jej życie, nawet kosztem ciąży"

Oświadczenie siostry zmarłej pacjentki z Częstochowy

Sprawą śmierci 37-letniej Agnieszki żyje dzisiaj cała Polska. Kobieta zmarła 25 stycznia w szpitalu w Blachowni. Wcześniej przebywała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, do którego trafiła w bliźniaczej ciąży 21 grudnia. Dwa dni później obumarł pierwszy płód, sześć dni później zmarło drugie dziecko. Dopiero 31 grudnia 2021 roku wywołano poronienie, po którym stan zdrowia kobiety się pogarszał. Kobieta zmarła 25 stycznia 2022 roku. Rodzina oskarża lekarzy o zbyt późną interwencję, która doprowadziła do sepsy i w efekcie do śmierci.

Wieczorem na Ogólnopolskim Strajku Kobiet wydano kolejne oświadczenie rodziny. Głos zabrała Wioletta Paciepnik, siostra bliźniaczka zmarłej kobiety. Oto jego treść:

"Nazywam się Wioletta Paciepnik. Jestem siostrą bliźniaczką zmarłej Agnieszki z Częstochowy.

Moja siostra zmarła w szpitalu po ponad miesięcznym pobycie tam. Była w ciąży bliźniaczej. Kiedy w grudniu jeden płód obumarł, mąż Agnieszki (a mój szwagier) błagał lekarzy, by ratowali mu żonę, nawet kosztem ciąży. Agnieszka nosiła tydzień martwy płód. Aż obumarł drugi. Oba wydobyto po dwóch dniach od ich zgonu.