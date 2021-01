Oto 11 nowych dróg, na które czekamy w woj. śląskim: A1, S1, obwodnice miast i gmin. Są w budowie, lub w planach

Śląskie: Wiele miast, sporo dróg

Województwo śląskie to bardzo silnie zurbanizowany obszar na mapie Polski. Ogromna aglomeracja składająca się z miast należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz miast gmin leżących poza jej obszarem, to codziennie cele kilkuset tysięcy ludzi dojeżdżających do pracy, szkół czy po prostu pokonujących spore odległości między poszczególnymi miastami.

To właśnie w naszym województwie mamy jedną z najgęstszych sieci dróg krajowych ekspresowych i autostrad w Polsce. Mamy też najbardziej zatłoczone, o największym natężeniu drogi jak S86 czy węzeł autostradowy A4 w Katowicach.