Oto Cinebar One, czyli kompaktowy soundbar z czterema głośnikami przeznaczony do niewielkich pomieszczeń. Cena

Cinebar One ma trzy tryby dźwięku – Music, Movie, Voice, co pomaga podczas filmowych seansów, grania czy po prostu podczas słuchania muzyki. Nowością jest tryb Voice, który wpływa na lepsze zrozumienie dialogów poprzez podkreślenie odpowiednich fragmentów nagrania – w zależności od typu treści. Soundbar obsługuje technologię Dolby Digital i standard łączności Bluetooth 5.0 z aptX. Posiada wbudowany interfejs dźwiękowy USB oraz złącze HDMI z CEC i ARC, wejście liniowe i optyczne.

Urządzenie można obsługiwać zdalnie za pomocą pilota znajdującego się w zestawie lub panelu dotykowego umieszczonego na obudowie. Diody LED umieszczone z przodu informują między innymi o poziomie głośności. Dodajmy, że soundbar – w razie potrzeby – można zamontować na ścianie.

Dostępność i ceny

Cinebar One dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – białej i czarnej, a także w wersji z bezprzewodowym subwooferem T6. Ile kosztuje Cinebar One? Cena Cinebar One bez subwoofera to 1349 zł, natomiast w zestawie z subwooferem – 1799 zł. (źródło: mat. prasowe).