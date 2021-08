Oto fryzury, których nie wolno nosić ZDJĘCIA Fryzjer strzygł, gdy był niewyspany. Te fryzjerskie wtopy rozbawią cię do łez TK

Fryzury to temat rzeka. Krótkie, dobre na lato, do szybkiego modelowania, czy też długie, jak to niektórzy mówią - pióra, które trzeba nosić, jak niegdyś śpiewał Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar. Tym razem przygotowaliśmy portret fryzury nieokrzesanej, będącym żywym świadectwem na to, czego robić nie wolno. Fryzjer strzygł, gdy był niewyspany - ostrzegają internauci. Zobacz fryzury, których nosić nie wolno.