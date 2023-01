Oto lista 10 najczęstszych chorób u kotów. Jakie objawy powinny Cię zaniepokoić i kiedy udać się z kotem do weterynarza

1. Koci AIDS, czyli tzw. wirus niedoboru odporności kotów (FIV)Jest to choroba zakaźna powodująca zaburzenia funkcji układu odpornościowego u kotów. Do replikacji wirusa dochodzi w kocich limfocytach i makrofagach. Wirus znacznie obniża zdolność układu odpornościowego do walki z patogenami i walki z infekcjami. Układ odpornościowy kota przestaje sobie radzić z infekcjami, które przechodzą w stan chroniczny i wyniszczają organizm zwierzaka. Wirus jest przenoszony przez krew lub z mlekiem zakażonej kotki. Objawy choroby mogą być utajone nawet wiele lat.Typowe objawy kliniczne zakażenia FIV obejmują: • Zapalenie dziąseł,zapalenie jamy ustnej, zapalenie przyzębia, błony śluzowej nosa • Znaczna utrata masy ciała • Słaby apetyt, wymioty i biegunka • Nawracające gorączki • Zapalenie błony naczyniowej przedniej części oka, przewlekłe zapalenie spojówek • Powiększone węzły chłonne • Zaburzenia neurologiczneAby rozpoznać czy kot jest nosicielem wirusa, lekarz weterynarii wykonuje szybki test płytkowy, który już po kilku minutach daje odpowiedź, czy nasz kot jest nosicielem wirusa.

Pixabay