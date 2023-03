Oto TOP 7 atrakcji edukacyjnych na Śląsku. Gdzie zabrać pociechę na wartościową wycieczkę? Sprawdź naszą listę

Top 7 atrakcji edukacyjnych, Śląsk. Nauka i zabawa w jednym

Planujesz weekend i chcesz zabrać dziecko w miejsce, gdzie nie tylko będzie się dobrze bawić, ale także będzie miało okazję do rozwoju? Marzy ci się wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, ale nie pozwalają na to czas i pieniądze? Na Śląsku również możesz połączyć przyjemne z pożytecznym, zapewniając swoim szkrabom pobyt w jednym z naukowo-edukacyjnych punktów na mapie Śląska.