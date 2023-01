Oto TOP najtańszych domów w Śląskiem w styczniu. Nie dla milionera! Ceny w woj. śląskim zaczynają się od 66 tysięcy złotych. SPRAWDŹ

Na własny dom mogą sobie pozwolić nie tylko milionerzy

Posiadanie własnego domu to marzenie wielu osób. Wiele z nich rezygnuje jednak z jego realizacji, twierdząc, że wiąże się to ze zbyt dużych nakładów finansowych. Czy rzeczywiście tak jest? Nie da się zaprzeczyć, że dom to wydatek. Można jednak kupić dom, który ktoś już wybudował, wyremontować go i zaaranżować według siebie.

Takie posunięcie pozwoli zaoszczędzić nieco pieniędzy. Odpadnie bowiem koszt zakupu działki, czy projektu domu. Osoby, które zdecydują się na kupno domu będą miały także do załatwienia o wiele mniej formalności, które często również wiążą się z wydatkami pieniężnymi.