Oto wyniki naszego covidowego konkursu: “Wejdź na wyższy level, zyskaj życie!”

Państwa kreatywność nie przestaje nas zaskakiwać. Młodzież znów pokazała, na co ją stać! Teraz czas na nas, oto wyniki konkursu: “Wejdź na wyższy level, zyskaj życie!”.

Nagrodziliśmy aż pięć prac. Dlaczego właśnie tyle? Myjcie ręce

Pierwszą z nagrodzonych prac wykonała 10-letnia Justyna z Bielska-Białej. Zgodnie z regulaminem konkursowym w imieniu córki pracę wysłała do nas jej mama Agnieszka Trząska. - Córka lubi wykonywać prace plastyczne, maluje m.in. obrazy na płótnie. Plakat namawiający do mycia rąk był wyłącznie jej pomysłem i wykonała go samodzielnie - mówi pani Agnieszka. Do mycia rąk swoją pracą namawia także pani Magdalena Tomczuk z Katowic i Natalia Mandat z Zabrza. Praca pani Magdaleny nawiązuje do czasu, przez jaki powinniśmy myć ręce. - Wiele osób wciąż ma z tym problem - mówi pani Magdalena. Kiedy na początku marca wybuchła pandemia namawiano nas, by podczas mycia rąk śpiewać piosenki, ich czas trwania miał być odpowiedni długości czasu mycia rąk. Tymczasem pani Magdalena namawia do odmówienia modlitwy - wystarczy jedna zdrowaśka albo Ojcze Nasz. Natalia Mandat z Zabrza postanowiła natomiast pobawić się słowem i powiedzenie „Częste mycie skraca życie”, zamieniała na „Częste mycie wydłuża życie”. Grafikę do powiedzenia Natalia Mandat wykonała na komputerze, temat plastyczny nie jest jej obcy, bo na co dzień uczęszcza do III klasy Liceum Plastycznego w Zabrzu.

Dbajcie o odporność

Agnieszka Hanus z Radzionkowa namawia natomiast by zadbać o swoją odporność. Jak to zrobić? Najlepiej w sposób naturalny „Czas na zdrową słodkość! Warzywa i owoce to dodatkowe moce. Jedz je regularnie, Twoja odporność nie spadnie”. - Ludzie nie przywiązują dziś dużej wagi do tego co jedzą, zbyt często sięgają po słodycze i fast-foody a warzywa i owoce to bomba witaminowa, która pozwala nam zdobyć naturalną odporność - mówi pani Agnieszka. Zajęcia plastyczne to jak przyznaje pani Agnieszka, niekoniecznie jej hobby, na co dzień zajmuje się bowiem czymś zupełnie inny, ale kiedy dowiedziała się o konkursie, poczuła artystyczny zryw i tak powstała jej praca.

Zostańcie w domu

Ostatnia z nagrodzonych prac została wykonana przez Lucynę Józefiok z Rudy Śląskiej. 18-latka na co dzień również uczęszcza do Liceum Plastycznego w Zabrzu, jak mówi, o konkursie dowiedziała się od swoich nauczycieli. “Będąc w domu, nie musisz się nudzić. Kreatywność zaczyna się w środku” - to tytuł jej pracy. Licealista przyznaje, że ma bardzo dużo zainteresowań i nigdy się nie nudzi, a izolacja nie przeszkadza jej w rozwijaniu swoich pasji. - W jednym z filmików wypowiadający się lekarz mówił, że izolacja sprawia, iż stan psychiczny wielu osób się pogarsza. Swoją pracą chciałam pokazać, że nie trzeba wcale wchodzić na zewnątrz, żeby się rozwijać i poznać nowe rzeczy - mówi Lucyna Józefiok.

5 voucherów po 500 zł

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za przesłane prace, wybór zwycięzców był bardzo trudny, niestety mogliśmy nagrodzić tylko pięć osób. Dlaczego właśnie tyle? Przypomnijmy, że to właśnie na podstawie pięciu filmików z pracownikami służby zdrowia, którzy mówili, co należy zrobić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania na COVID-19 należało wymyślić hasło reklamowe, stworzyć plakat lub nagrać krótki film promujący odpowiedzialne zachowania podczas trwającej pandemii. Nasz konkurs trwał do 22 stycznia, skierowany był do pełnoletniej młodzieży, ale w imieniu młodszych, prace mogli wysyłać także ich prawni opiekunowie. Partnerem konkursu był Tauron oraz miasto Zabrze.

