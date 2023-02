Otwarcie Burneika Burger w Katowicach - zobacz ZDJĘCIA. W takim lokalu zjeść będzie można specjały Hardkorowego Koksa

Burneika Burger także w Katowicach. Na Śląsku otwarto kolejny lokal sieciówki

„Jest pompa, nie ma lipy". To hasło, które chyba każdemu polskiego użytkownikowi Internetu przewinęło się na początku zeszłej dekady przynajmniej raz. Znany z charakterystycznych powiedzonek kulturysta Robert Burneika, znany szerzej jako Hardkorowy Koksu, podbił serca internautów specyficzną charyzmą i humorystycznym podejściem do swojej pasji. Od niedawna promuje on swoją sieć burgerowni, Burneika Burger, która - po Warszawie, Starych Babiach, Gdyni i Ząbkach - zawitała także na Śląsk.