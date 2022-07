Otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie. Zobacz, jak wygląda nowoczesny budynek stworzony z myślą o zdrowiu psychicznym

Szpital Śląski w Cieszynie dba o rozwój swojego kompleksu, czego Centrum Zdrowia Psychicznego jest ostatnim przykładem. Modernizacja budynku została sfinansowana z budżetu szpitala – kosztowała łącznie 6,8 mln złotych i dotyczyła całościowego remontu Pawilonu IV. Spore zmiany zaszły przede wszystkim wewnątrz: budynek został osuszony, wzbogacony o izolację przeciwko wilgoci, wymieniono w nim stolarkę drzwiową i okienną, a także instalacje w środku. Z zewnątrz centrum również wygląda inaczej. Mocno odświeżono elewację i pokrycie dachowe, w pełni dostosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych.

Najważniejszą zmianą jest jednak to, że pomieszczenia i ogólny profil pawilonu zostały dostosowane do aktualnych trendów i standardów terapii. Powstały sale o różnorodnej tematyce, przeznaczone do m.in. muzykoterapii, zajęć manualnych, a także terapii indywidualnej i grupowej. Wykończenie i sprzęt znajdujący się wewnątrz cechują się świetną jakością, sprawiając wrażenie przyjaznych pacjentom. Oprócz pokoi dedykowanych leczeniu, w budynku znajduje się również wspólna kuchnia, a tuż przed obiektem - strefa wypoczynkowa.