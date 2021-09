Otwarcie drugiego sklepu Action w Gliwicach. Nowy market mieści się na parterze parku handlowego Arena

Nowy sklep Action w Gliwicach mieści się na parterze parku handlowego Arena w alei pomiędzy hipermarketem a strefą gastronomiczną. Zajmuje powierzchnię prawie 890 metrów kwadratowych. Przy kasach zostały umieszczone środki dezynfekujące i ekrany ochronne. Market działa w godzinach 9.00-21.00 od poniedziałku do soboty oraz od 9.00 do 20.00 w niedziele handlowe. Klienci mają do dyspozycji wspólny parking na 1 300 miejsc postojowych oraz stojaki na rowery.

