Otwarcie Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej. Aeroklub został rozbudowany. Pokaz podniebnych akrobacji

- To, czego jesteśmy świadkami to konsekwentnie realizowana strategia rozwoju Gliwic. Przypomnę, że w grudniu ubiegłego roku. oddaliśmy do użytku pas startowy w południowej części lotniska. Twardy, nowoczesny, betonowy pas startowy, który będzie z całą pewnością służył rozwojowi temu biznesowi lotnictwa. Natomiast dzisiaj jesteśmy św iadkiem zrewitalizowanych obiektów w części północnej lotniska. Obiektów, którymi zarządza Aeroklub Gliwicki. I tutaj zarówno te cele edukacyjne, sportowe, wystawiennicze, także historyczne - pokazanie dawnych lat świetności gliwickiego lotniska, do których ciągle chcemy nawiązywać, będzie miało miejsce. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani - powiedział Adam Neumann, prezydent Gliwic.