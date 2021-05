Otwarcie Half Price w CH Platan w Zabrzu. Koszulki, sukienki, buty, akcesoria, zabawki w ofercie

Otwarcie HalfPrice w Centrum Handlowym Platan w Zabrzu już 20 maja. W ofercie odzież, obuwie, zabawki, akcesoria, kosmetyki i dekoracje

Od 20 maja klienci CH Platan w Zabrzu będą mogli zrobić zakupy w nowym sklepie. W Platanie otwiera się HalfPrice. To nowa sieć handlowa od Grupy CCC. Sklep powstał w dotychczasowym miejscu salonu CCC. Sklep obuwniczy nie został jednak zlikwidowany, tylko przenosi się do innego lokalu, ale też w CH Platan. Przeczytajcie, co będzie można kupić w sklepie sieci HalfPrice.